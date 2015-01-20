澳洲社会：当局将针对警察的恐怖威胁等级上调至“高级”

“新的威胁等级考虑到过去几个月全球范围内发生的几起袭警事件，”昆士兰州警察局长Ian Stewart告诉路透。

调整后的警察威胁等级与公众一致。澳洲9月将针对公众的风险等级上调至高级。昆士兰州警察局另一名高级警官稍早曾表示，有证据显示警察面临具体威胁，不过后来他收回该说法，称搞错了。(完)