澳洲支持与印度和美国达成安全协议

路透堪培拉11月30日电（记者 Rob Taylor）---澳大利亚外交部周三称，支持与印度和美国达成安全协议。这可能引发中国对周边国家结盟的担忧。

这是澳大利亚在地区安全问题上扮演更重要角色的最新举措。本月早些时候，澳大利亚同意美军在澳大利亚北部设立军事基地，可视为美军覆盖东南亚和南中国海的前哨。

澳大利亚外长陆克文在接受澳大利亚金融评论报（Australian Financial Review）采访时称，将印度加入美国与澳大利亚的安全协议意义重大。"印度政府的反应一直非常正面。"

不清楚陆克文为什麽要冒激怒中国的风险，美国近期在亚太地区的外交动作已经令中国感到紧张。

"澳大利亚国防政策不应受到任何外部力量的影响。这是国家主权问题。"陆克文称。

中国外交部发言人洪磊在记者会上并未对陆克文的评论给予直接回应。当被问及军事结盟时，洪磊称："我们希望地区有关国家能够多做有利於地区和平、稳定和发展的事情。"

澳大利亚国立大学安全专家Michael McKinley认为，印度-美国-澳大利亚三方安全协议明显是针对中国的。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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