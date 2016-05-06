新加坡将出资扩建在澳大利亚的军事训练基地

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透悉尼5月6日 （记者 Ian Chua） - 新加坡外交部称，澳大利亚和新加坡将在澳大利亚联合发展军事训练基地和设施，这是两国扩大防务合作、改善经济关系协议的一部分。
路透早些时候报导称，据一位政府消息人士，新加坡将为扩大在澳大利亚的军事训练设施提供22.5亿澳元（17亿美元）。
土地资源匮乏的新加坡长期以来一直将军队派往澳大利亚进行轮训。根据新协议，新加坡在澳大利亚的轮训兵力将可以从6,000增加至1.4万。
根据协议，新加坡将为扩大浅水湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）和汤斯维尔实地训练区（Townsville Field Training Area）提供资金。两个训练区均位于昆士兰州北部。
新加坡外交部在声明中称，新加坡将在25年内加强和扩大在澳大利亚的军事训练基地和设施。
声明称，两国将加强军事人员交流，启动非军事人员交流，双方亦将加强在反恐等领域的情报与信息分享。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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