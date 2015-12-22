版本:
中国
亚洲 | 2015年 12月 22日 星期二 13:57 BJT

澳洲股市：连续第五天收高，受工业和医疗保健类股涨势提振

路透悉尼12月22日 - 澳洲股市周二收高0.1%，受工业和医疗保健类股涨势提振。

指标S&P/ASX 200指数 收盘升至5,116.7点，为连续第五日上升。该指标股指自上周触及两年低点以来，已经累计上涨近2%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐