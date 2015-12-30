澳洲股市：收涨1%至两个月高位，涨势延续至第九个交易日

指标S&P/ASX 200指数 收涨1%或52.56点，至5,319.9点。该指数上日上升1.15%，触及一个月高点。

所有版块均上扬。矿商Fortescue 和Oz Minerals 分别收高1.4%和2%。

大型矿商力拓 抹去稍早跌幅收平盘；必和必拓 缩减跌幅，收低0.1%。

该股指录得1月底以来最长连涨时期，而且有望录得第一季以来最佳季度表现。但今年最后一个交易日，即周四需要表现非常强劲，才能使2015年全年收在平盘上方。(完)