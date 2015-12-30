澳洲股市：收涨1%至两个月高位，涨势延续至第九个交易日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透悉尼12月30日 - 澳洲股市周三连续第九个交易日收高，在假期清淡交投中升至两个月高位，主要受尾盘一些资源类股买盘提振。
指标S&P/ASX 200指数 收涨1%或52.56点，至5,319.9点。该指数上日上升1.15%，触及一个月高点。
所有版块均上扬。矿商Fortescue 和Oz Minerals 分别收高1.4%和2%。
大型矿商力拓 抹去稍早跌幅收平盘；必和必拓 缩减跌幅，收低0.1%。
该股指录得1月底以来最长连涨时期，而且有望录得第一季以来最佳季度表现。但今年最后一个交易日，即周四需要表现非常强劲，才能使2015年全年收在平盘上方。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。