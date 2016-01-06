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亚洲 | 2016年 1月 6日 星期三 13:53 BJT

澳洲股市：连续第四日收跌，朝鲜核试验加剧地区紧张局势

路透悉尼1月6日 - 澳洲股市周三跌幅扩大至1.18%，因中国增长放缓使交易商采取谨慎态度，而且朝鲜核实验加剧了地缘政治的紧张局势。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌61.33点至5,123.1点，周二跌1.6%。(完)

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