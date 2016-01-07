澳洲股市：收盘大跌2.2%，疲弱数据及中国担忧令投资者不安

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透悉尼1月7日 - 澳洲股市周四跌幅创三个月最大，因疲弱的国内经济数据、围绕中国经济放缓的担忧，以及油价大跌均打压投资者人气。
金融股连续第五个交易日拉低大盘，此前澳洲公布的官方数据显示，11月建筑许可下滑近13%，是分析师们预测的四倍。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌112.8点，或2.2%，报5,010.3点。新年以来的每个交易日澳股均下跌，目前累计下跌5.4%。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。