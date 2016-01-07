澳洲股市：收盘大跌2.2%，疲弱数据及中国担忧令投资者不安

路透悉尼1月7日 - 澳洲股市周四跌幅创三个月最大，因疲弱的国内经济数据、围绕中国经济放缓的担忧，以及油价大跌均打压投资者人气。

金融股连续第五个交易日拉低大盘，此前澳洲公布的官方数据显示，11月建筑许可下滑近13%，是分析师们预测的四倍。