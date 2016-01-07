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亚洲 | 2016年 1月 7日 星期四 14:06 BJT

澳洲股市：收盘大跌2.2%，疲弱数据及中国担忧令投资者不安

路透悉尼1月7日 - 澳洲股市周四跌幅创三个月最大，因疲弱的国内经济数据、围绕中国经济放缓的担忧，以及油价大跌均打压投资者人气。

金融股连续第五个交易日拉低大盘，此前澳洲公布的官方数据显示，11月建筑许可下滑近13%，是分析师们预测的四倍。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌112.8点，或2.2%，报5,010.3点。新年以来的每个交易日澳股均下跌，目前累计下跌5.4%。(完)

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