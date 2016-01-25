澳洲股市：收高1.8%创近六周最大单日涨幅，得益于油价反弹

路透悉尼1月25日 - 澳洲股市周一跳升，录得近六周最大升幅，因油价反弹推高能源类股，而且投资者在持续数周的沉重卖压后逢低买入。

指标S&P/ASX 200指数 收高90.6点或1.8%，至5,006.6点，创2015年12月16日以来最大单日涨幅。这是该指数1月7日来首次收在5,000点上方，今年迄今跌幅缩窄至5.5%。(完)