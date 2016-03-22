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亚洲 | 2016年 3月 22日 星期二 14:35 BJT

澳洲股市：收盘持平，技术阻力位未被突破让多头受抑制

路透墨尔本3月22日 - 澳股周二收平盘，美股未能带来指引。过去一周澳洲股市一再未能突破主要技术阻力位，让多头受到抑制。

澳股S&P/ASX 200指数 收于5,166点。周一下跌0.3%。(完)

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