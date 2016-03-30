澳洲股市：微幅收高且收复5,000点大关，盘中跌至一个月低位

路透墨尔本3月30日 - 澳洲股市周三收高0.1%，稍早跌至一个月低位，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席讲话后人气企稳，大盘收复5,000点大关。

美联储主席叶伦暗示今年升息步伐放缓后，全球风险资产的人气改善，这可能让低廉的资本成本保持更长时间。