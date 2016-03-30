澳洲股市：微幅收高且收复5,000点大关，盘中跌至一个月低位

《台湾重要政经日程》--1月19日-10月10日
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路透墨尔本3月30日 - 澳洲股市周三收高0.1%，稍早跌至一个月低位，不过在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席讲话后人气企稳，大盘收复5,000点大关。
美联储主席叶伦暗示今年升息步伐放缓后，全球风险资产的人气改善，这可能让低廉的资本成本保持更长时间。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘时升至5,010.3点，稍早触及3月2日以来最低点4,989.90点。
该指数周二一度下跌1.7%，但3月有望实现月线上扬，此前连续两个月下降。(完)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 16年前三 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年 2004年 季
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。