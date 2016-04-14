澳洲股市：连续第三日收涨，受美股及大宗商品价格上涨提振

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘

“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。