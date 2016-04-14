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亚洲 | 2016年 4月 14日 星期四 14:29 BJT

澳洲股市：连续第三日收涨，受美股及大宗商品价格上涨提振

路透悉尼4月14日 - 澳洲股市周四连续第三日收涨，铁矿石等大宗商品价格快速上涨，以及美股强劲收高，帮助安抚了最近的紧张情绪。

S&P/ASX 200指数 收涨1.3%，或63.95点，报5,118.6点。该股指过去三个交易日累计上涨3.8%，来到3月24日以来高点。(完)

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