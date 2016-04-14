澳洲股市：连续第三日收涨，受美股及大宗商品价格上涨提振

金属期市：伦铜升至平盘上方，疲弱美元带来买盘
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透悉尼4月14日 - 澳洲股市周四连续第三日收涨，铁矿石等大宗商品价格快速上涨，以及美股强劲收高，帮助安抚了最近的紧张情绪。
S&P/ASX 200指数 收涨1.3%，或63.95点，报5,118.6点。该股指过去三个交易日累计上涨3.8%，来到3月24日以来高点。(完)
“美国新一届政府的经济措施未来数月将更明朗化，且中国经济也将加快成长，”标普全球将2017年铜价预估上调4.5%至每吨5,705美元后，在一篇报告中表示。
路透1月18日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:31时,1美元=6.847 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.11 0.749 1.78 市北高新 19.21 1.079 2.60 大众交通 6.18 0.707 1.28 永生投资 12.98 1.546
三胞集团正在寻求多元化经营，从房地产、零售和医疗领域扩展至电影市场。中国有望在未来几年内超过美国，跻身为全球票房收入第一的电影市场。