澳洲股市：收低，银行股因通胀数据疲弱引发降息传闻而受创

路透悉尼/墨尔本4月27日 - 澳洲股市周三下跌0.6%，回吐日内稍早涨幅，银行类股领跌，因通胀数据意外疲弱引发降息预期，导致澳元重挫。

指标S&P/ASX 200指数 下跌32.94点至5,187.70点，脱离盘中触及的近四个月高位。该指标股指本周迄今累计下跌近1%。

经纪商称，鉴于过去几周澳股受大宗商品价格反弹激励大涨，指标股指从4,900点升破5,200点，回调是无法避免的。

CMC Markets策略师Ric Spooner表示，澳元跌向0.76美元后，海外投资者可能在尾盘抛售了一些股票。