澳洲股市：小幅收高，受降息带来的乐观人气及美股上涨带动

澳洲经济指标总览--1月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透悉尼8月4日 - 澳洲股市周四小幅上涨，因近期降息带来的乐观人气及美股收高帮助投资者摆脱疲软经济数据的影响。
澳股S&P/ASX 200指数 收盘上涨10.1点或0.2%，报5,475.8。该指标过去10个交易日中有七个交易日上涨，7月1日新财年开始以来上涨5%。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二早盘小幅走贬。交易员称，因韩元兑美元 下跌，且有进口商支付大额货款及外资少量汇出令台币承压；惟市场观望气氛仍重、交投清淡。
路透北京1月17日 - 中国社会科学院财经战略研究院研究员杨志勇撰文称，对于“中国政府是否也会出现债务问题”的担心其实没有必要，中国财政赤字率和政府债务负担率均在安全范围内，不存在负债过高问题，经济安全具有强大保障。