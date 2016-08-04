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亚洲 | 2016年 8月 4日 星期四 14:47 BJT

澳洲股市：小幅收高，受降息带来的乐观人气及美股上涨带动

路透悉尼8月4日 - 澳洲股市周四小幅上涨，因近期降息带来的乐观人气及美股收高帮助投资者摆脱疲软经济数据的影响。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘上涨10.1点或0.2%，报5,475.8。该指标过去10个交易日中有七个交易日上涨，7月1日新财年开始以来上涨5%。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)

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