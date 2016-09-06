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亚洲 | 2016年 9月 6日 星期二 16:03 BJT

澳洲股市：收盘微跌，受金融股拖累

路透9月6日 - 澳洲股市周二收低，此前该国央行维持利率不变，一如预期。由于外界持续担心获利增长放缓，金融类股跌幅居前。

澳股S&P/ASX 200指数 收低0.3%，或16点，报5,413.6点。该指标股指周一上涨逾1%。

澳洲央行周二维持利率不变，而且未就是否进一步降息给出答案。该央行一个月前曾降息，而且澳洲经济有望连续25年无衰退。澳洲央行的决定在市场预料之中，因为5月和8月降息的影响尚未渗透到经济之中。

尽管该决定符合广泛预期，但市场原本寄望澳洲央行可能暗示近期或进一步宽松政策。

由于央行政策前景不明朗，股市下跌，金融和医疗保健板块跌幅居前。(完)

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