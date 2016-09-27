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亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 14:59 BJT

澳洲股市：收低但跌幅缩窄，因市场判定希拉里赢得首场辩论

S&P/ASX 200金融指数 收低0.73%，澳洲“四大”银行领跌。

可再生能源公司Infigen Energy Ltd 下挫5%至近四个月低位，为百分比跌幅最大的成分股。煤矿商Whitehaven Coal 收跌3.1%。

澳洲航空 下跌2.2%，创逾两周来最大百分比跌幅，结束此前连续四日涨势。(完)

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