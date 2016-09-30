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亚洲 | 2016年 9月 30日 星期五 14:33 BJT

澳洲股市：收低，但本季上涨4%创今年最佳季度表现

路透9月30日 - 澳洲股市周五收低，主要受金融类股下跌拖累，因围绕德意志银行体质状况的忧虑令投资者神经紧绷。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收低35.35点或0.7%，报5,435.9点。

该指数本季度上涨4%，创今年最佳季度表现；本月升幅甚微。(完)

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