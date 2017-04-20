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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 15:07 BJT

澳洲股市：小幅收高，银行和电信类股领涨

路透4月20日 - 澳洲股市周四小幅收高，过去几个交易日受挫的股票吸引低接买盘。

指标S&P/ASX 200指数收高0.3%或17.39点，至5,821.40点。

银行和电信类股领涨，资源类股仍因大宗商品价格走软而承压。

电信类指数连续第二日上涨。“四大”银行收高。

资源类股收低。

大型矿企必和必拓和Fortescue Metals回吐稍早涨幅收跌。(完) (编译 杜明霞；审校 张涛)
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