版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 11日 星期二 14:28 BJT

澳洲股市：几近收平，能源类股上涨

路透10月11日 - 澳洲股市周二几近收平盘，缩减稍早涨幅；此前油价小跌，但仍持于近一年高位，因减产预期升温。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨0.08%或4.37点，报5,479.80点。

油价隔夜大涨提振能源类股，能源指数 收于近一年最高。

大型油企Oil Search 和Santos 均收高逾3%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐