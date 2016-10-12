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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 14:08 BJT

澳洲股市：收盘微跌，受大宗商品跌势拖累

路透10月12日 - 澳洲股市周三收盘几近持平，受大宗商品跌势拖累，此前美国财报季开局不佳以及对美国即将升息的担忧升温损及市场人气。

指标S&P/ASX 200指数 收跌5.2点或0.09%，报5,474.60点。

矿业和能源类股拖累大盘，大型矿企必和必拓 收低1.5%，Fortescue Metals Group Ltd 收挫2.9%。

澳元 走软和隔夜油价下滑亦影响人气。(完)

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