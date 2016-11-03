澳洲股市：收盘几近持平，投资者情绪谨慎

Argonaut主管James McGlew表示，“市场无法判定的是，若（特朗普）当选，市场将会如何反应...所以人们买入黄金避险。”

黄金类股指数 上涨3.4%，Newcrest Mining上涨约3%至两个月左右的高点。

指标金融股指数 收低0.2%，澳洲联邦银行(CBA) 和Westpac Banking Corp 跌幅居前。