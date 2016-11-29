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亚洲 | 2016年 11月 29日 星期二 14:32 BJT

澳洲股市：收盘小跌，投资者心态谨慎

路透11月29日 - 澳洲股市周二小幅收低，投资者采取谨慎立场，此前美国股市收跌打压本地区市场，材料类股跌势拖累大盘。

指标S&P/ASX 200指数 收跌0.13%或6.9点，报5,457.5点。

澳洲四大银行上涨0.1%至0.6%不等，支撑金融类股。

但这不足以使大盘涨至平盘上方，因受铁矿石价格回落影响，矿业巨头必和必拓 和力拓 双双跌逾1%。

美国股市周一下跌，以及意大利政治不确定性，令风险人气在亚洲交易时段大部分时间受抑。

电信提供商Vocus Communications Ltd 下跌多达27.4%，创逾15年最大单日跌幅，此前该公司财测令投资者失望。(完)

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