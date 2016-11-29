澳洲股市：收盘小跌，投资者心态谨慎

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月29日 - 澳洲股市周二小幅收低，投资者采取谨慎立场，此前美国股市收跌打压本地区市场，材料类股跌势拖累大盘。
指标S&P/ASX 200指数 收跌0.13%或6.9点，报5,457.5点。
澳洲四大银行上涨0.1%至0.6%不等，支撑金融类股。
但这不足以使大盘涨至平盘上方，因受铁矿石价格回落影响，矿业巨头必和必拓 和力拓 双双跌逾1%。
美国股市周一下跌，以及意大利政治不确定性，令风险人气在亚洲交易时段大部分时间受抑。
电信提供商Vocus Communications Ltd 下跌多达27.4%，创逾15年最大单日跌幅，此前该公司财测令投资者失望。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。