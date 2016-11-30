澳洲股市：收低，受材料类股跌势拖累

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透11月30日 - 澳洲股市周三收低，因材料类股与铁矿石和钢铁价格一道下滑。石油输出国组织(OPEC)即将召开讨论减产以支撑油价的会议。
指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌0.3%或17点，报5,440.5点。
矿业巨头必和必拓 、力拓 和Fortescue Metals Group 均录得三周来最大单日跌幅，分别下挫4.1%、4.4%和5.3%。
材料和矿业类股指数 下跌3.3%，创两个月来最大日内百分比跌幅，因中国钢铁期货料录得创纪录跌幅。
能源类股亦受挫，权重股伍德塞德石油 和Oil Search 双双跌逾2%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。