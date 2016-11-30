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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 14:08 BJT

澳洲股市：收低，受材料类股跌势拖累

路透11月30日 - 澳洲股市周三收低，因材料类股与铁矿石和钢铁价格一道下滑。石油输出国组织(OPEC)即将召开讨论减产以支撑油价的会议。

指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌0.3%或17点，报5,440.5点。

矿业巨头必和必拓 、力拓 和Fortescue Metals Group 均录得三周来最大单日跌幅，分别下挫4.1%、4.4%和5.3%。

材料和矿业类股指数 下跌3.3%，创两个月来最大日内百分比跌幅，因中国钢铁期货料录得创纪录跌幅。

能源类股亦受挫，权重股伍德塞德石油 和Oil Search 双双跌逾2%。(完)

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