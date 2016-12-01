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亚洲 | 2016年 12月 1日 星期四 14:00 BJT

澳洲股市：收高1.1%，受OPEC减产协议提振

路透12月1日 - 澳洲股市周四大涨，金融、矿业和能源类股上涨，此前石油输出国组织(OPEC)达成减产协议。

OPEC周三达成2008年以来首个减产协议。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见，藉以帮助OPEC支撑油价。

指标S&P/ASX 200指数 收盘跳升59.73点或1.1%，报5,500.2点，结束之前三连跌。

能源类指数 上涨多达7.4%，创八年来最大单日百分比涨幅。

全球矿商必和必拓 和力拓 分别攀升4.9%和1.7%。

金融类指数 延续强劲走势，四大银行均收高约1%。(完)

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