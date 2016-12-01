澳洲股市：收高1.1%，受OPEC减产协议提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月1日 - 澳洲股市周四大涨，金融、矿业和能源类股上涨，此前石油输出国组织(OPEC)达成减产协议。
OPEC周三达成2008年以来首个减产协议。非OPEC成员的俄罗斯也将加入减产行列，此为15年来首见，藉以帮助OPEC支撑油价。
指标S&P/ASX 200指数 收盘跳升59.73点或1.1%，报5,500.2点，结束之前三连跌。
能源类指数 上涨多达7.4%，创八年来最大单日百分比涨幅。
全球矿商必和必拓 和力拓 分别攀升4.9%和1.7%。
金融类指数 延续强劲走势，四大银行均收高约1%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。