澳洲股市：受特朗普税收方面言论提振收涨，录得两个月最大单周涨幅

路透2月10日 - 周五澳洲股市连续第四日收高，并录得两个月来最大周线涨幅，因美国总统特朗普税收方面的言论推动股市上涨。

S&P/ASX 200指数收涨1%，或55.985点至5,720.6点。该指数周线涨1.76%，为九周来最大单周涨幅。

中国贸易数据强于预期，更让亚太股市受到支撑。

中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。

美国总统特朗普承诺将在未来几周宣布一项重大税改计划，降低企业负担。

“特朗普关于税改的言论对澳股来说是场及时雨。过去三天低接买盘已经提振澳股ASX 200指数弹离支撑位，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。

“近期美国宣布具有刺激作用的税改的前景，增添了今早的买盘动力。”

除了房地产以外，其他所有主要板块均上扬，金融类股的贡献最大。

澳洲四大银行涨幅介于0.6%至1.3%。

矿业类股涨1%。必和必拓上升1.8%，力拓上涨1.1%。