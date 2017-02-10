澳洲股市：受特朗普税收方面言论提振收涨，录得两个月最大单周涨幅

澳洲股市：收高，受金融和材料类股涨势带动
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
路透2月10日 - 周五澳洲股市连续第四日收高，并录得两个月来最大周线涨幅，因美国总统特朗普税收方面的言论推动股市上涨。
S&P/ASX 200指数收涨1%，或55.985点至5,720.6点。该指数周线涨1.76%，为九周来最大单周涨幅。
中国贸易数据强于预期，更让亚太股市受到支撑。
中国海关总署周五公布，以美元计价1月出口同比增长7.9%，进口同比增长16.7%，双双高于路透调查预估中值的3.3%和10%。
美国总统特朗普承诺将在未来几周宣布一项重大税改计划，降低企业负担。
“特朗普关于税改的言论对澳股来说是场及时雨。过去三天低接买盘已经提振澳股ASX 200指数弹离支撑位，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner表示。
“近期美国宣布具有刺激作用的税改的前景，增添了今早的买盘动力。”
除了房地产以外，其他所有主要板块均上扬，金融类股的贡献最大。
澳洲四大银行涨幅介于0.6%至1.3%。
矿业类股涨1%。必和必拓上升1.8%，力拓上涨1.1%。
不过金矿类股跌势削弱了大盘涨幅。(完) (编译/审校 王颖/杜明霞/汪红英)
澳洲航空上冲至逾九年高位，房地产公司Goodman Group飙升至纪录高点。(完) (编译 王兴亚/艾茂林; 审校 于春红)
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