澳洲股市：收于逾16个月高点，美股大涨激励人气

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月21日 - 澳洲股市周三收于逾16个月高点，虽然盘中交投清淡，但材料和金融类股拉动大盘上涨。美股隔夜收于纪录高位，投资者人气受到鼓舞。
S&P/ASX 200指数 收涨0.4%，或22.43点，至5,613.5点，为2015年8月5日以来最高收盘位。
金融股指数 也收于逾16个月最高，追随美股金融股涨势。
澳洲国民银行 和澳新银行集团 涨势居前，均收于数月高点。
矿业股 跳涨1.4%，受铜和黄金价格复苏拉动。
必和必拓 和力拓 分别上涨逾1%和1.5%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。