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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 14:34 BJT

澳洲股市：收于逾16个月高点，美股大涨激励人气

路透12月21日 - 澳洲股市周三收于逾16个月高点，虽然盘中交投清淡，但材料和金融类股拉动大盘上涨。美股隔夜收于纪录高位，投资者人气受到鼓舞。

S&P/ASX 200指数 收涨0.4%，或22.43点，至5,613.5点，为2015年8月5日以来最高收盘位。

金融股指数 也收于逾16个月最高，追随美股金融股涨势。

澳洲国民银行 和澳新银行集团 涨势居前，均收于数月高点。

矿业股 跳涨1.4%，受铜和黄金价格复苏拉动。

必和必拓 和力拓 分别上涨逾1%和1.5%。(完)

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