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亚洲 | 2015年 11月 10日 星期二 13:34 BJT

澳洲股市：跌至一个月低位，房地产和金融类股领跌

路透悉尼11月10日 - 澳洲股市周二跌至一个月低位，房地产和金融类股领跌，因担忧全球经济成长以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月可能升息。

指标S&P/ASX 200指数 收低0.4%或20.29点，至5,099.2点。该指数两日跌幅达到2.3%。(完)

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