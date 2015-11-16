澳洲股市：收低且触及一个半月低点，巴黎袭击事件引发避险情绪

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼11月16日 - 澳洲股市周一收跌0.9%，至一个半月低点，受银行和工业板块卖盘拖累，因巴黎发生恐怖袭击事件后，避险情绪席卷澳洲股市。
法国战机周日向叙利亚境内的伊斯兰国(Islamic State, IS)目标发动空袭，欧洲各国警察扩大对巴黎恐怖袭击事件的调查。目前此次恐怖袭击已经导致130多人遇难。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌47.46点至5,003.80，扩大周五1.4%的跌幅。盘中稍早该指标股指跌破重要心理支撑位5,000点，为9月底以来首次。
上周澳股跌逾3%，为9月4日止当周以来最大周线跌幅，本月表现料创下8月以来最差。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”