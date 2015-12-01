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亚洲 | 2015年 12月 1日 星期二 14:18 BJT

澳洲股市：收高1.9%，得益于投资者低接买盘

路透悉尼12月1日 - 澳洲股市周二大涨，未理会海外股市和大宗商品市场跌势，因投资者在持续数月的下跌之后逢低买入。

矿商必和必拓 上涨3.7%，部分收复上日跌幅。

澳洲股市指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨99.6点或1.9%至5,266.1点，创11月19日来最大单日涨幅。(完)

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