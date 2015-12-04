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亚洲 | 2015年 12月 4日 星期五 13:20 BJT

澳洲股市：追随全球市场跌势收低1.5%，连续第二周周线下滑

路透悉尼12月4日 - 澳洲股市周五收低，跟随全球市场跌势，此前欧洲央行放宽政策力度不及预期，让原本预期刺激力度会更大的市场感到失望。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收低76.12点或1.5%，至5,151.60点。该指数本周下滑1%，为连续第二周周线下跌。(完)

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