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亚洲 | 2015年 12月 8日 星期二 14:11 BJT

澳洲股市：跌至三周低点，石油和金属价格拖累资源类股走低

路透悉尼12月8日 - 澳洲股市周二触及三周低点，因石油和基本金属价格大跌，拖累资源股价格急跌。

澳股S&P/ASX 2000指数 收跌47.1点，或0.9%至5,108.6点，为11月17日以来最低。该股指今年累计下跌5.6%。(完)

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