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亚洲 | 2015年 12月 9日 星期三 13:55 BJT

澳洲股市：连续第二天收跌，创逾三周最低收位

路透悉尼12月9日 - 澳洲股市周三连续第二天下跌，收于逾三周低点，因银行类股下跌抵消了矿业和能源类股的反弹。

指标S&P/ASX 200指数 收低0.55%或28.11点，至5,080.50点，延续周二0.91%的跌势。

澳洲四大银行大多收跌，但油气生产商Santos 攀升5.7%，部分收复前两日录得的沉重跌幅。(完)

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