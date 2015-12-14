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亚洲 | 2015年 12月 14日 星期一 13:25 BJT

澳洲股市：收跌逾2%接近年内低点，受累于油价下跌和美国升息担忧

路透悉尼12月14日 - 澳洲股市周一接近2015年低位，跟随亚洲地区股市下滑，因油价下跌和对美国本周将升息的担忧令市场紧张不安。

指标S&P/ASX 200指数 下跌2.01%或100.85点，收报4,928.60点。该指数盘中一度低见4,928.00点，接近9月底触及的2015年低位4,918.40点。几乎每个板块都承压，大盘全线下跌。(完)

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