澳洲股市：连续第六日收低，跌至两年半低位

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透悉尼12月15日 - 澳洲股市周二回吐稍早涨幅，收盘触及两年半低点，受尾盘银行股和资源类股大跌拖累，此前澳洲政府预计截至6月的一年，预算赤字将扩大至374亿澳元。
指标S&P/ASX 200指数 连续第六个交易日下挫，收低19点，至4,909.60点，创2013年6月来低位。该指数盘中一度上涨0.8%，至盘中高点4,969.40。该指数周一下跌2%。
澳洲央行稍早公布会议记录重申，必要时将有放宽货币政策的“一些空间”，但该行强调近期各项经济趋势表现正面，近期内没有扩大提供刺激的必要。 (完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选