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亚洲 | 2015年 12月 15日 星期二 13:54 BJT

澳洲股市：连续第六日收低，跌至两年半低位

路透悉尼12月15日 - 澳洲股市周二回吐稍早涨幅，收盘触及两年半低点，受尾盘银行股和资源类股大跌拖累，此前澳洲政府预计截至6月的一年，预算赤字将扩大至374亿澳元。

指标S&P/ASX 200指数 连续第六个交易日下挫，收低19点，至4,909.60点，创2013年6月来低位。该指数盘中一度上涨0.8%，至盘中高点4,969.40。该指数周一下跌2%。

澳洲央行稍早公布会议记录重申，必要时将有放宽货币政策的“一些空间”，但该行强调近期各项经济趋势表现正面，近期内没有扩大提供刺激的必要。 (完)

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