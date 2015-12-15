澳洲股市：连续第六日收低，跌至两年半低位

路透悉尼12月15日 - 澳洲股市周二回吐稍早涨幅，收盘触及两年半低点，受尾盘银行股和资源类股大跌拖累，此前澳洲政府预计截至6月的一年，预算赤字将扩大至374亿澳元。

指标S&P/ASX 200指数 连续第六个交易日下挫，收低19点，至4,909.60点，创2013年6月来低位。该指数盘中一度上涨0.8%，至盘中高点4,969.40。该指数周一下跌2%。