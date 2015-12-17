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亚洲 | 2015年 12月 17日 星期四 13:50 BJT

澳洲股市：收高1.46%，跟随全球股市涨势

路透悉尼12月17日 - 澳洲股市周四收高1.46%，跟随全球股市大涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息表明其对美国经济有信心，投资者涌入市场。

指标S&P/ASX 200指数 收盘上涨73.55点，至5,102点，盘中一度高见5,129.1点。该指数周三收高1.91%至5,003.40点，从2013年7月来低位4,909.60点回升。(完)

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