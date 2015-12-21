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亚洲 | 2015年 12月 21日 星期一 13:56 BJT

澳洲股市：收盘近持平，商品价格低迷抑制逢低买盘引发的涨势

路透悉尼12月21日 - 澳洲股市周一收盘近持平，逢低买盘带动的涨势受到石油和铁矿石等大宗商品价格疲弱的抑制。

澳股指标S&P/ASX 200指数 开盘走低，后扳回跌幅并收涨2.3点，报5,109点。该股指今年迄今下跌5.6%。(完)

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