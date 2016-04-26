法国击败日德 赢得澳洲400亿美元潜艇建造合同

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透悉尼/东京4月26日 （记者 Colin Packham/Nobuhiro Kubo/Tim Kelly） - 澳大利亚总理特恩布尔周二宣布，法国击败日本和德国，赢得为澳大利亚打造12艘新潜艇、总额500亿澳元（400亿美元）的合同。这是全球最赚钱的防务合同之一。
法国国有承包商DCNS赢得该合同，标志着澳方对法国国防业的信任，对寻求推动日本国防出口业的日本首相安倍晋三则是重大打击。
路透稍早引述消息人士的话称，澳方将宣布DCNS赢得合同。
特恩布尔在南澳大利亚州首府阿德莱德告诉记者，澳方认为法方要约能最好地满足澳方的独特需求。新潜艇将在阿德莱德建造。
澳大利亚正增加防务开支，以保护其在亚太地区的战略和贸易利益。
日本三菱重工(7011.T)和川崎重工(7012.T)在竞标初期曾被视为领跑者，但由于这两家企业在全球防务合同方面缺乏经验，且起初不愿意在澳大利亚本土建造这些潜艇，法国的DCNS和德国的蒂森克虏伯(TKAG.DE)逐步领先。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。