法国击败日德 赢得澳洲400亿美元潜艇建造合同

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼/东京4月26日 （记者 Colin Packham/Nobuhiro Kubo/Tim Kelly） - 澳大利亚总理特恩布尔周二宣布，法国击败日本和德国，赢得为澳大利亚打造12艘新潜艇、总额500亿澳元（400亿美元）的合同。这是全球最赚钱的防务合同之一。

法国国有承包商DCNS赢得该合同，标志着澳方对法国国防业的信任，对寻求推动日本国防出口业的日本首相安倍晋三则是重大打击。

路透稍早引述消息人士的话称，澳方将宣布DCNS赢得合同。

特恩布尔在南澳大利亚州首府阿德莱德告诉记者，澳方认为法方要约能最好地满足澳方的独特需求。新潜艇将在阿德莱德建造。

澳大利亚正增加防务开支，以保护其在亚太地区的战略和贸易利益。