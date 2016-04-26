法国击败日德 赢得澳洲400亿美元潜艇建造合同

国际油市：美元走软激励油价走高，但美国增产预期限制涨幅
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼/东京4月26日 （记者 Colin Packham/Nobuhiro Kubo/Tim Kelly） - 澳大利亚总理特恩布尔周二宣布，法国击败日本和德国，赢得为澳大利亚打造12艘新潜艇、总额500亿澳元（400亿美元）的合同。这是全球最赚钱的防务合同之一。
法国国有承包商DCNS赢得该合同，标志着澳方对法国国防业的信任，对寻求推动日本国防出口业的日本首相安倍晋三则是重大打击。
路透稍早引述消息人士的话称，澳方将宣布DCNS赢得合同。
特恩布尔在南澳大利亚州首府阿德莱德告诉记者，澳方认为法方要约能最好地满足澳方的独特需求。新潜艇将在阿德莱德建造。
澳大利亚正增加防务开支，以保护其在亚太地区的战略和贸易利益。
日本三菱重工 和川崎重工 在竞标初期曾被视为领跑者，但由于这两家企业在全球防务合同方面缺乏经验，且起初不愿意在澳大利亚本土建造这些潜艇，法国的DCNS和德国的蒂森克虏伯 逐步领先。（完）
“有两三项关键因素值得关注，鉴于美国原油产量大涨，美国产量数据非常重要。供应面另一个因素是石油输出国组织(OPEC)成员国的任何减产消息。”
路透北京1月18日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三大幅抬升，短端上行更为明显。交易员称，境内人民币流动性持续紧张，而美元流动性相对宽松，导致掉期市场买盘增加，推升掉期曲线。隔夜掉期点 一度升至50点，创近三周新高；受短端传导且大行卖压不大，一年期掉期 一度升至1,001点创七个月新高。
路透首尔1月18日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0722GMT，外资在韩国股市卖超193 亿韩元。外资已连续四天卖超韩股，期间累计净卖出3,755亿韩元(3.2241亿美元)的股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月18日 -19.3 87.4 -69.5 ^1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5 -58.5 1 月12日 31.4 -10.4 -32.