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时事要闻 | 2016年 4月 26日 星期二 14:26 BJT

（修正）日本称希望澳大利亚解释潜艇项目日方竞标失败原因

（补上内文第一段的漏字）

路透东京4月26日 - 日本希望澳大利亚解释为何澳方没有选择日本的方案，而是选择法国国有承包商DCNS为其潜艇项目招标的中标者。

“这项决定使人深感遗憾，”日本防卫大臣中谷元说道。“我们将要求澳大利亚解释他们为何不选择我们的设计方案。”

中古元称，澳大利亚官员周一向日本通告澳方的选择结果，并解释称法国的方案最能满足澳方的独特需求。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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