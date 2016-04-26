（修正）日本称希望澳大利亚解释潜艇项目日方竞标失败原因

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
（补上内文第一段的漏字）
路透东京4月26日 - 日本希望澳大利亚解释为何澳方没有选择日本的方案，而是选择法国国有承包商DCNS为其潜艇项目招标的中标者。
“这项决定使人深感遗憾，”日本防卫大臣中谷元说道。“我们将要求澳大利亚解释他们为何不选择我们的设计方案。”
中古元称，澳大利亚官员周一向日本通告澳方的选择结果，并解释称法国的方案最能满足澳方的独特需求。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。