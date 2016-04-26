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亚洲 | 2016年 4月 26日 星期二 14:23 BJT

修正 - 日本称希望澳大利亚解释潜艇项目日方竞标失败原因

(更正：内文一段应为“澳方没有选择日本的方案”，而非“有选择”；本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月26日 - 日本希望澳大利亚解释为何澳方没有选择日本的方案，而是选择法国国有承包商DCNS为其潜艇项目招标的中标者。

“这项决定使人深感遗憾，”日本防卫大臣中谷元说道。“我们将要求澳大利亚解释他们为何不选择我们的设计方案。”

中古元称，澳大利亚官员周一向日本通告澳方的选择结果，并解释称法国的方案最能满足澳方的独特需求。(完)

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