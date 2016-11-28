中国中车获澳大利亚政府地铁采购项目 子公司筹划境外收购

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海11月28日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(1766.HK)(601766.SS)日前公告称，公司控股子公司长客股份联合体与澳大利亚公共交通运输部签署了澳大利亚维多利亚州政府高运量地铁车（HCMT）项目合同，合同总金额20亿澳元（约合101亿元人民币）。
公告显示，与澳大利亚公共交通运输部签署合同的联合体由中车长客股份、澳大利亚Downer公司、澳大利亚PlenaryGroup组成。其中，长客约占合同总金额的45%。
根据公告，HCMT项目包括未来六年间将在维多利亚州生产的65列高运量地铁车辆，以及位于Pakenham东部和Calder公园的列车维护场地的修建。长客股份在该项目中的合同范围主要包括：65列高运量地铁车辆的设计、制造和调试；两套模拟器的设计和制造；参与Evolution Rail股权投资，出资不超过1,500万澳元（约合7,600万人民币），持股比例为 10%。
中国中车周日晚间并公告称，全资子公司中车株洲电力机车有限公司正在筹划收购斯柯达交通技术公司（ŠKODA TRANSPORTATION a.s.）及相关公司和资产。中车株洲电力机车有限公司尚未就筹划交易签订任何具有法律约束力的交易文件。
中国中车上周五A股收报10.5元人民币，过去一个月累计上涨9.7%。（完）
(发稿 李铮；审校 林高丽)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。