澳洲税务局起诉李嘉诚旗下两家公司漏税

美国圣路易斯联储总裁布拉德重申不必急于升息
路透墨尔本4月10日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一重申，美国经济仍处于低增长和低生产率区域，这种情况将在可见的未来持续下去，因此并不急于升息。
路透悉尼6月28日 - 香港企业巨头李嘉诚控股的两家公司长江基建(1038.HK)和电能实业(0006.HK)被澳洲税务当局告上法庭。
据澳洲联邦法庭的网站显示，对长江基建和电能实业的诉讼于6月14日提起，周五进行庭审。
据法庭文件显示，澳洲税务局(ATO)指控长江基建和电能实业少缴逾7.5亿澳元(6.941亿美元)税款。
“澳洲税务局的所有相关指控，尤其是针对长江基建和电能实业的直接指控，都完全没有根据，我们将奋力作出辩护，”长江基建在给路透的电子邮件声明中称。
澳洲税务局以“保密规定”为由拒绝置评。
据长江基建的公司网站显示，长江基建和电能实业共同持有南澳和维多利亚州配电网51%的权益。
长江基建是香港最大的上市基建企业，对香港、中国大陆、英国、澳洲、新西兰和加拿大均有基础设施投资。(完)
(编译 白云; 审校 李春喜)
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