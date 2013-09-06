澳洲少年曝光新款iPhone谍照 考验苹果耐心

(本文由路透中文网编译提供)

路透悉尼9月5日 - 澳大利亚少年迪克森（Sonny Dickson）凭借曝光苹果 即将发布新品的谍照在网上广受关注，如今他又再次放料，炫耀据称是可能于下周上市的新款iPhone的指纹扫描仪。

今年8月，迪克森发布了即将上市的新款灰色和金色iPhone的详细谍照和视频，引起了外界的关注。

他周四曝光了自称为首张新款iPhone“home”键的详细谍照，据传新款iPhone的“home”键配有生物指纹扫描仪。

“虽然不能从技术方面对设计差异进行评估，但他们（苹果）可能在据传的大量专家和分析师预测的生物指纹扫描仪上做足了功夫。事实上，我们对此也很期待，”迪克森在他的网站（http://sonny迪克森.com/）上说道。

苹果已经邀请媒体参加9月10日的活动，预计该公司届时会发布至少一款新款iPhone产品。

苹果拒绝对迪克森的做法置评，而迪克森也称苹果方面从未就此事联系过他。

迪克森对路透称，他在中国大约有五到十名线人，这些人可从生产线工人手中买到样机零部件，然后以250-500美元的价格出售。

他每天花12小时时间维护自己的网站，称其微博点击量上个月大涨到100万，当月从网络流量中赚了2,000澳元。