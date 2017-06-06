澳洲警方将周一墨尔本袭击定性为“恐怖行动”

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透悉尼6月6日 - 澳洲警方周二表示，将墨尔本一宗劫持案定性为“恐怖行动”，此前伊斯兰国宣布对此事负责枪手为其成员。
警方周一射杀了一名枪手，称此人在墨尔本一栋公寓大楼内劫持了一名女性人质。
伊斯兰国通过其新闻机构Amaq表示，发动此次袭击是因为澳洲参与了以美国为首的针对该激进组织的联合行动。
“我们将此事作为恐怖行为对待，”维多利亚州警察局长Graham Ashton周二对Seven电视网表示，“我们相信此人怀有那类意图，尽管目前阶段不知道此事是事先预谋还是临时起意。”
警方还在调查于围攻期间打进Seven电视网的一通电话，据该媒体称，一名男性通话者称袭击与伊斯兰国有关。
在Brighton郊外海滨长达一个多小时的对峙后，警方解救了这名在墨尔本被劫持女子。
警方称，在围攻结束时的枪战中有三名警察受伤，除劫持者之外，另有一名男子因枪伤不治。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。