澳洲警方将周一墨尔本袭击定性为“恐怖行动”

路透悉尼6月6日 - 澳洲警方周二表示，将墨尔本一宗劫持案定性为“恐怖行动”，此前伊斯兰国宣布对此事负责枪手为其成员。

警方周一射杀了一名枪手，称此人在墨尔本一栋公寓大楼内劫持了一名女性人质。

伊斯兰国通过其新闻机构Amaq表示，发动此次袭击是因为澳洲参与了以美国为首的针对该激进组织的联合行动。

“我们将此事作为恐怖行为对待，”维多利亚州警察局长Graham Ashton周二对Seven电视网表示，“我们相信此人怀有那类意图，尽管目前阶段不知道此事是事先预谋还是临时起意。”

警方还在调查于围攻期间打进Seven电视网的一通电话，据该媒体称，一名男性通话者称袭击与伊斯兰国有关。

在Brighton郊外海滨长达一个多小时的对峙后，警方解救了这名在墨尔本被劫持女子。

警方称，在围攻结束时的枪战中有三名警察受伤，除劫持者之外，另有一名男子因枪伤不治。(完)