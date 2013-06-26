陆克文和鲍文即将分别宣誓就任澳洲总理和国库部长

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透堪培拉6月27日 - 澳洲总督昆廷·布赖斯(Quentin Bryce)办公室周四宣布，陆克文将于本地时间周四上午0930(周三2330GMT)宣誓就任澳洲总理，鲍文(Chris Bowen)将宣誓就任国库部长。
陆克文在周三的党魁选举中击败吉拉德，重新夺回总理一职，不过还有不到三个月澳洲即将迎来大选，而其所在的工党在民意调查中表现不振。(完)
(编译 郑茵 审校 徐文焰)
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路透华盛顿4月5日 - 美国众议院共和党议员在国会春季休会前投票通过奥巴马医保(Obamacare)改革议案看似不太可能，白宫高层官员和主要共和党团体在周二晚间表示，需要进行更多讨论。
路透巴黎4月5日 - 法国中间派总统候选人马克龙保持领先优势，周二夜间他在电视辩论中与对手玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)就欧洲问题展开激烈辩论。此时距总统大选仅剩19天。