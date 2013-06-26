陆克文和鲍文即将分别宣誓就任澳洲总理和国库部长

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC

路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。