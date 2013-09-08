澳洲自由党党魁艾保德赢得大选 将出任新总理

路透悉尼/堪培拉9月7日 - 澳洲保守党派自由党党魁艾保德(Tony Abbott)在周六大选中获胜，由于工党政府六年来领导更替混乱，且未能最大化矿业繁荣的收益，选民把选票投向反对党。

艾保德承诺将恢复政治稳定、削减税收并加强边境管控。

对工党领导层更迭混乱的不满情绪，让工党政府在这次选举中付出了惨重代价。

工党在2010年罢黜总理陆克文，由此产生了澳洲首位女总理吉拉德(Julia Gillard)。后为了继续执政，工党在2013年6月让陆克文重新出任党魁。

陆克文在家乡布里斯班承认败选，宣布辞任工党党魁。

选举官员称，约80%的选票统计过后，自由党与国家党联盟赢得大约52.6%的选票，料将在议会150个席位中赢得至少88席。

艾保德最终可能获得约30席的多数席位，结束二战以来澳洲首个少数党政府。(完)

(编译 王兴亚；审校 王冠中)

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