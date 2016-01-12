澳洲将开展全球旅游推广活动 瞄准中国自由行游客

路透悉尼1月12日 （记者 Cecile Lefort） - 澳洲准备花费4,000万澳元在全球开展澳洲旅游推广活动，以帮助填补大宗商品熊市留下的经济真空。这次推广活动尤其希望能够吸引到日渐增多的青睐自由行方式的中国游客。

澳洲统计局周二发布的数据显示，截至2015年11月的12个月里，中国内地赴澳洲游客首次突破100万人次大关，而15年前仅为10万。中国赴澳洲游客数量仅低于新西兰，居于第二位，但中国赴澳洲游客数量增长最快，去年在澳洲的旅游支出达到77亿澳元。

澳洲将于本月稍晚启动上述旅游推广活动，并瞄准喜爱自然胜景的中国新一代年轻游客和自由行游客。

“我们正瞄准这个年轻的中产阶层，他们有信心，有财务实力，能去更远的地方旅游，游玩时间更长，而且他们喜欢自由出行，而非跟团，”澳洲旅游局发言人Leo Seaton表示。

大多数赴澳旅游的西方人喜欢水上运动，譬如冲浪或者游泳，但Seaton称，中国游客喜欢徒步或者观鲸。

澳元去年贬值14%，这无疑也有助于提升澳洲相对美国、南非和欧洲等旅游目的地的竞争力。

对于正疲于应对铁矿石价格暴跌的澳洲政府而言，这自然是令人愉悦的局面。澳洲旅游调查局预计，到2024-25年中国游客在澳支出将翻倍至137亿澳元。

澳洲矿业投资盛宴落幕令当地经济步履蹒跚。

大量中国游客的涌入推动旅游业成为澳洲增速最快的行业，从业人数达到50万。澳洲政府预计，到2016年6月该行业收入将达到1,130亿澳元，其中外国游客带来的收入将占三分之一。（完）