澳洲及新西兰誓言挽救TPP 或鼓励中国等亚洲国家加入

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。
新西兰贸易部长表示，TPP其他国家的部长将于未来几个月开会，讨论如何挽救TPP。这项协定在亚洲被视为抗衡中国日益扩大影响力的方式。
TPP成员国澳洲称，中国和印尼也可加入填补美国退出留下的真空。由于许多签约国国内尚未批准，因此TPP尚未正式生效实施。
澳洲贸易部长Steven Ciobo周二对澳洲广播公司(Australian Broadcasting Corporation)表示，“(协定的)原始架构就是要让其他国家能加入。”
“当然，我知道印尼曾表达加入的意愿，若我们能重新规划一下，中国也有机会参与。”Ciobo表示。
新西兰贸易部长Todd McClay在一封致路透的电邮声明中指出，他上周出席达沃斯世界经济论坛时，已和一些TPP国家的部长讨论过，他预计未来几个月他们将开会“考虑如何推进”。(完)
(编译 张若琪 审校 郑茵)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。