澳洲及新西兰誓言挽救TPP 或鼓励中国等亚洲国家加入

路透悉尼/惠灵顿1月24日 - 澳洲贸易部长周二表示，在美国总统特朗普正式决定退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)后，澳洲希望藉由鼓励中国和其他亚洲国家加入，来挽救TPP。

新西兰贸易部长表示，TPP其他国家的部长将于未来几个月开会，讨论如何挽救TPP。这项协定在亚洲被视为抗衡中国日益扩大影响力的方式。

TPP成员国澳洲称，中国和印尼也可加入填补美国退出留下的真空。由于许多签约国国内尚未批准，因此TPP尚未正式生效实施。

澳洲贸易部长Steven Ciobo周二对澳洲广播公司(Australian Broadcasting Corporation)表示，“(协定的)原始架构就是要让其他国家能加入。”

“当然，我知道印尼曾表达加入的意愿，若我们能重新规划一下，中国也有机会参与。”Ciobo表示。

新西兰贸易部长Todd McClay在一封致路透的电邮声明中指出，他上周出席达沃斯世界经济论坛时，已和一些TPP国家的部长讨论过，他预计未来几个月他们将开会“考虑如何推进”。(完)