焦点：澳洲2月贸易顺差扩大 洪灾影响料短暂

路透悉尼4月4日 - 澳洲2月贸易顺差扩大，因黄金和矿物出口反弹，但进口大幅下降，这使该国更加接近实现19世纪70年代中期以来的首个经常帐盈余。

贸易明显好转提振了获利和税收，澳洲央行也将其视为能支持支出和投资，因而持欢迎态度。

澳洲央行周二稍晚将召开政策会议，外界认为该央行肯定会将利率维持在1.5%不变，部分是因为担心进一步的刺激只会加剧悉尼和墨尔本的房价泡沫。

澳洲统计局周二的数据显示，2月经季调商品/服务贸易收支为顺差35.74亿澳元(27.2亿美元)，较前月扩大逾一倍，也远远高于预估的18亿澳元。

第一季已有两个月的数据出炉，目前贸易顺差为50亿澳元，若3月数据再度表现不错的话，则第一季整体经常帐收支可能转为盈余。

去年第四季经常帐赤字为39亿澳元，已然是15年来的最低水平。

2月贸易收支改善主要归因于进口下滑5.3%，这是异乎寻常的大幅下滑，其中包括消费品进口下降10%。

出口增长1.5%，黄金、铁矿石及煤炭出口均告增长。

中国当局削减效率低下的钢铁生产的努力，帮助支持对澳洲最大的单一收入来源--高品质铁矿石的需求。澳洲2月对中国出口78亿澳元，较上年同期增长56%。

铁矿石价格在过去几周一直走软，但仍高于2016年同期的水平。

反映该国资源综合状况的澳洲央行大宗商品价格指数在去年下半年大幅上升后，迄今持坚。若以澳元计，该指数3月较上年同期的增幅略高于43%。

天气欠佳对整个第一季的出口造成拖累，其影响还将持续一阵子。

暴风Debbie上月袭击澳洲，在昆士兰北部一个地区造成洪水泛滥。该地的炼焦煤出口占澳洲一半以上。

尽管矿井本身似乎未受太大损害，但将煤炭运至港口的铁路却受损。部分铁路可能关闭多达五周，恐影响第二季的出口量。

不过从好的一面来看，在敲定季度合约之际，供应受扰已使炼焦煤价格上涨约15%，将带来一些补偿作用。(完)