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亚洲 | 2014年 9月 3日 星期三 16:10 BJT

澳大利亚总理不排除向伊拉克派兵

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Matt Siegel

路透悉尼9月3日 - 澳大利亚总理阿博特周三没有排除派战斗部队支持美国对伊拉克空袭的可能性。

一名记者向阿博特提问是否需要派遣地面部队击退伊斯兰国武装。

“很多国家都在讨论现在最好的方式是什么，但ISIL显然不只威胁中东人民，也威胁全世界。”阿博特说道。

“可以理解的是，我们希望避免卷入这个冲突，但遗憾的是我们看到冲突正在接近我们。”（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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