澳大利亚愿帮助乌克兰降低对俄罗斯能源依存度

路透悉尼12月11日（记者 Matt Siegel） - 澳大利亚总理阿博特和乌克兰总统波罗申科周四称，澳大利亚可能向乌克兰出口煤炭和铀，帮助后者降低对俄罗斯能源的依存度。

俄罗斯今年将克里米亚并入其版图，并向乌克兰东部的分裂主义武装提供支持，莫斯科与西方国家的关系因此降至冷战结束以来的最低点。

上月俄罗斯暂停对乌克兰的煤炭供应，这对于乌克兰国内的能源供应商而言是个沉重打击，因受乌东部冲突影响，该国电厂本已面临燃料严重不足的局面。

阿博特表示，澳大利亚的大宗商品可成为乌克兰的可靠选择。

他说：“澳大利亚是能源超级大国，而能源安全对乌克兰来说非常重要，尤其是该国当前（能源）供应面脆弱。”

而正在访问澳大利亚的波罗申科表示，乌克兰有意进口煤炭和铀。

他告诉记者：“我们今天讨论了在核能源领域合作的可能性。乌克兰可能会从澳大利亚进口铀，用于我们的核电站。”

西方指责俄罗斯利用庞大能源储备来对付前苏联加盟共和国，而乌克兰急于实现能源供应多样化，避免再面对供应中断的窘境。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王琛

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